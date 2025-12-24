»°¾åÍª°¡¡Ö¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡¡ÂæÏÑ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¤Î¥Á¥¢¤Ë²ÃÆþ¡¢ÂæËÌ¤Çµ¼Ô²ñ¸«
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤Î¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¤¬23Æü¡¢ÂæÏÑ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊTPBL¡Ë¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡¦¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡¦¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Àµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂæËÌ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»°¾å¤ÏºòÇ¯11·î¡¢1Æü¸ÂÄê¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÀµ¼°²ÃÆþ¤È¤Ê¤ë¡£»°¾å¤Ï²ÃÆþ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î·Ð¸³¤¬¼«¿È¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¡¢Â¨·è¤ÇÊÖÅú¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Ï¡Ö25¡×¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë25ÈÖ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á³Ð¤¨¤¿Ãæ¹ñ¸ì¤È¤·¤Æ¡ÖÁì糕¡×¡Ê¤ä¤Ð¤¤¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£ÂæÏÑ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ïº£¤ÏÆé¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤µ¨Àá¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑ¤ËÍè¤¿¤éÀäÂÐ²ÐÆé¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡¦¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¥º¤Î²¦¿®³®ÀïÎ¬È¯Å¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢»°¾å¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÃíÆþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
»°¾å¤Ïº£½µËö¤Î»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¾¡¢Íè·î¤ÈÍèÇ¯3·î¤Ë¤â½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄÄÍÆ琛¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
