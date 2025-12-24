単なる偶然か…aespaウィンター、“熱愛騒動”BTSジョングクと1週間違いの「同じ雑誌」登場

ガールズグループaespaのウィンターが、熱愛説で注目を集めるBTSのJUNG KOOKと“同じファッション誌”に登場し、新たなメイクアップビジュアルを公開した。

12月22日、ファッション誌『ELLE』のD Editionを通じて披露されたウィンターのビジュアルは、「GLOW LIKE A ROSE」をテーマに構成されたものだ。バラから着想を得たエスポア（espoir）のロゼライト・グロウ・コレクションが放つローズゴールドの輝きと、ウィンターならでは澄んだ佇まいが感覚的に重なり合う仕上がりとなっている。

ウィンターは透き通るような肌をベースに、ほのかににじむローズカラーのツヤメイクをまとい、見る者の視線を引きつけている。透明感のあるベースメイクから生き生きとしたリップ、光を受けてきらめくハイライトまでコレクションの魅力を的確に引き出し、“完成度の高いビジュアル”を見せつけている。

ウィンターは現在、BTSのJUNG KOOKとの熱愛説が取り沙汰されているが、双方の所属事務所はいずれも公式な声明などを明らかにしておらず、肯定も否定もされていない状況だ。そうしたなか、今月15日にJUNG KOOKが『ELLE』2026年1月号の表紙を飾り、その後ウィンターも同誌を通じてビジュアルを公開した流れが、一部のファンや業界内で静かに関心を集めている。

ウィンター（写真＝『ELLE』D Edition）

なお、ウィンターが登場する『ELLE』D Editionのビジュアルやビューティーフィルム、ユーチューブ映像は、『ELLE』1月号をはじめインスタグラムや公式ウェブサイト、YouTubeチャンネルなどで確認できる。

（記事提供＝時事ジャーナル）