¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¡×¤ÏÂ´¶È¡ª ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡ÖÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¡×ÆüÍÑÉÊ8Áª¡ÚÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Û

¿·¤·¤¤Ç¯¤ÎËë³«¤±¡½¡½¡£¤ªÀµ·î¤Ï1Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÂçÁÝ½ü¤Ç²È¤ÎÃæ¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤¿¤Ê¤é¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¿·¤·¤¯¤·¤Æ¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸½ÂåÎéË¡¸¦µæ½ê¡×¼çºË¤Î´ä²¼Àë»ÒÀèÀ¸¤Ë¡¢¸µÃ¶¤Ë¿·Ä´¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡Ö¤ªÀµ·î¤Ï1Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÉáÃÊ¤«¤é»È¤¦ÆüÍÑÉÊ¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤1Ç¯¤¬²á¤´¤»¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ä²¼ÀèÀ¸¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Û¤É¡¢¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤È¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿·Ç¯¤Ë¿·Ä´¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¿¥ª¥ë
¡¦È©Ãå
¡¦¥·¡¼¥Ä¡õËí¥«¥Ð¡¼
¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥¯¥í¥¹
¡¦¥Ï¥Ö¥é¥·
¡¦¥¹¥ê¥Ã¥Ñ
¡¦ºâÉÛ
¡¦È¤
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤â¤Î¤ò¸ý¤Ë±¿¤Ó¡¢¡ÖÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°Æ»¶ñ¡×¤Ç¤¢¤ëÈ¤¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½¬¤ï¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÀµ·î¤Î»°¤¬Æü¤À¤±¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÈ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½Ë¤¤È¤¡ÊÎ¾¸ýÈ¤¡Ë¡×¤ò»È¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î
¤Ç¤¹¡£
»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼÷¡×¤ÎÊ¸»úÆþ¤ê¤ÎÈ¤ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½Ë¤¤È¤¤Ï¡¢Ä¹¤µ¤¬È¬À£¡ÊÌó24¥»¥ó¥Á¡Ë¡£
Ãæ±û¤¬ÂÀ¤¯¡¢Î¾Ã¼¤¬ºÙ¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìø¤ÎÌÚ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÈ¬À£¡×¤È¤¤¤¦Ä¹¤µ¤Ï¡¢´Á»ú¤Î¡ÖÈ¬¡×¤¬Ëö¹¤¬¤ê¤Ç±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÈ¬¤Ï¹¬±¿¤Î¿ô»ú¡×¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Ë¤¤È¤¤ÎÎ¾Ã¼¤¬ºÙ¤¤¤Î¤Ï¡¢°ìÊý¤¬¿ÍÍÑ¡¢¤â¤¦°ìÊý¤¬¿ÀÍÍÍÑ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤¬½É¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¿©»ö¤ò¿ÀÍÍ¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ä²¼ÀèÀ¸¡£
½Ë¤¤È¤¤Ï¿ÀÍÍ¤È¿Í¤È¤¬Æ±¤¸¿©Âî¤ò°Ï¤à¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½Ë¤¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÂç³¢Æü¤Ë»È¤¦¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÈ¤ÂÞ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢¸µÃ¶¤«¤é»°¤¬Æü¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¤¸È¤¤ò»È¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤ÇÀö¤¤¡¢ºÆ¤ÓÈ¤ÂÞ¤ËÌá¤·¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤¬Îéµ·¤Ç¤¹¡£
Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Î¾Ã¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£
È¿ÂÐÂ¦¤Ï¿ÀÍÍ¤¬¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Àö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àö¤¦¤È¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¤´Íø±×¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°Æü´Ö»È¤Ã¤¿½Ë¤¤È¤¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤·¤á¾þ¤ê¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¿À¼Ò¤Ç¤ªÊ²¤¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Àµ¼°¤Ê½èÊ¬ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¼è¤êÊ¬¤±È¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë±ö¤ÇÀ¶¤á¤Æ¤«¤é¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿·Ç¯¤ÏÇã¤¤ÂØ¤¨¤Î¹¥µ¡¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤·¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤â¡¢¿·Ç¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¤è¤¯¼è¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½ä¤êÍè¤ë¿·¤·¤¤1Ç¯¤ò¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥¿¥ª¥ë¤ä¤Ñ¤ê¤Ã¤È¤·¤¿È©Ãå¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
