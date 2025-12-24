Snow Manのラウールが自身のInstagramを更新。タイで撮影された『Vogue Thailand』のビジュアルカットを公開し、その圧倒的なスタイルと表現力に注目が集まっている。

ラウール『Vogue Thailand』ビジュアル（全9枚）／『Vogue Japan』『Vogue Man Hong Kong』にも起用されたラウール

■ラウール、モノクロカットで魅せる繊細な表情

まず公開されたのは、モノクロで切り取られたアップショット。シースルーバングが目元にかかり、片手を目元に添えるような仕草でカメラを見つめる姿は、静けさとオーラが同居したような印象を与えている。

シャープなフェイスラインに大きな瞳、長くしなやかな指先までもが引き立ち、1枚の写真からモデルとしての強い存在感が伝わってくる。

■街の空気をまとった全身カット。自然体でも目を引く佇まい

続くカットでは、橋の上で街並みを背景にした全身ショットを披露。ノースリーブトップスにワイドパンツ、ローファーを合わせたスタイリングで、肩から腕にかけてのラインや、すらりと伸びた脚の長さが印象的だ。

かかとを浮かせてしゃがみ、手を組んで前方を見つめる横顔ショットからは、力の抜けた自然体の空気感ものぞかせている。

■ジャケットやロングコートでも映える完成度の高いプロポーション

赤いジャケットをまとったカットでは、存在感のあるカラーに引けを取らない佇まいを見せ、ブラウンのロングコート姿では、ポケットに手を入れて佇む全身ショットも公開。肩幅と縦のラインのバランスが美しく、どの角度から見ても完成度の高いシルエットだ。

さらに、屋内で撮影されたカットでは、白シャツにグレーのベストとワイドパンツを合わせた装いでパッタイを食べる姿も披露。何気ない所作の中でも、自然と視線を引きつけるスタイルの良さが感じられる。

ラウールはこの投稿に、タイ語で「パッタイと友達になりました」とユーモアたっぷりにコメントを添えている。

SNSでは「スタイル良すぎ」「脚の長さが異次元」「モデルラウール強すぎる」「美しすぎて涙出る」「王子様降臨」「パッタイを食べている人類史上いちばんスタイリッシュ」「世界中のVOGUEがラウールを取り合いそう」といった声が相次いで寄せられている。

■『Vogue Japan』『Vogue Man Hong Kong』にも起用されたラウール

