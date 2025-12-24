Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó1·î¸Â¡Ê24ÆüÆüÃæ¡Ë 2Ëü8000±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿966Ëç
¡¡24Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯1·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü1·î8Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï8663Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬5863Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î2800Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï2Ëü8000±ß¤Î966Ëç¡ÊÊÑ¤ï¤é¤º2±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï5Ëü3000±ß¤Î403Ëç¡Ê28±ß°Â50±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡60000¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡59500¡¡
¡¡¡¡68¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡59000¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡58500¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡57500¡¡
¡¡¡¡71¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡28¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡56500¡¡
¡¡¡¡46¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 5¡¡¡¡56000¡¡
¡¡ 117¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡55500¡¡
¡¡ 191¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡94¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡54500¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡14¡¡¡¡54375¡¡
¡¡¡¡ 9¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡14¡¡¡¡54250¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡ -12¡¡¡¡¡¡16¡¡¡¡54125¡¡
¡¡ 116¡¡¡¡ -12¡¡¡¡¡¡17¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20¡¡¡¡53875¡¡
¡¡¡¡21¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡23¡¡¡¡53750¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡29¡¡¡¡53625¡¡
¡¡ 236¡¡¡¡ -19¡¡¡¡¡¡29¡¡¡¡53500¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡35¡¡¡¡53375¡¡
¡¡¡¡50¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡38¡¡¡¡53250¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡-9¡¡¡¡¡¡44¡¡¡¡53125¡¡
¡¡ 403¡¡¡¡ -28¡¡¡¡¡¡50¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡64¡¡¡¡52875¡¡
¡¡¡¡46¡¡¡¡ -33¡¡¡¡¡¡65¡¡¡¡52750¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡ -19¡¡¡¡¡¡78¡¡¡¡52625¡¡
¡¡ 125¡¡¡¡ -44¡¡¡¡¡¡86¡¡¡¡52500¡¡
¡¡¡¡ 9¡¡¡¡ -53¡¡¡¡¡¡96¡¡¡¡52375¡¡
¡¡¡¡62¡¡¡¡ -33¡¡¡¡ 115¡¡¡¡52250¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 127¡¡¡¡52125¡¡
¡¡ 364¡¡¡¡ -63¡¡¡¡ 143¡¡¡¡52000¡¡¡¡1715 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ -45¡¡¡¡ 164¡¡¡¡51875¡¡
¡¡¡¡24¡¡¡¡ -52¡¡¡¡ 187¡¡¡¡51750¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡ 240¡¡¡¡51625¡¡
¡¡ 164¡¡¡¡ -80¡¡¡¡ 235¡¡¡¡51500¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡-102¡¡¡¡ 273¡¡¡¡51375¡¡
¡¡¡¡63¡¡¡¡ -30¡¡¡¡ 305¡¡¡¡51250¡¡
¡¡ 244¡¡¡¡ -60¡¡¡¡ 385¡¡¡¡51000¡¡¡¡ 975 ¡¡¡¡-165¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ -95¡¡¡¡ 435¡¡¡¡50875¡¡¡¡ 945 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡ -90¡¡¡¡ 490¡¡¡¡50750¡¡¡¡ 870 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡34¡¡¡¡ -75¡¡¡¡ 550¡¡¡¡50625¡¡
¡¡¡¡91¡¡¡¡ -90¡¡¡¡ 600¡¡¡¡50500¡¡¡¡ 770 ¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡94¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ -75¡¡¡¡ 640¡¡¡¡50375¡¡¡¡ 675 ¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡ -25¡¡¡¡ 735¡¡¡¡50250¡¡¡¡ 635 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 855¡¡¡¡50125¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡-120¡¡¡¡ 880¡¡¡¡50000¡¡¡¡ 540 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡ 116¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1090¡¡¡¡49875¡¡¡¡ 460 ¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49750¡¡¡¡ 465 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡53¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49625¡¡¡¡ 405 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+120¡¡¡¡1400¡¡¡¡49500¡¡¡¡ 390 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 103¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49375¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49250¡¡¡¡ 320 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49125¡¡¡¡ 284 ¡¡¡¡ -46¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49000¡¡¡¡ 281 ¡¡¡¡ -24¡¡¡¡ 336¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48875¡¡¡¡ 240 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48750¡¡¡¡ 212 ¡¡¡¡ -58¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48500¡¡¡¡ 200 ¡¡¡¡ -32¡¡¡¡ 115¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48250¡¡¡¡ 155 ¡¡¡¡ -48¡¡¡¡¡¡25¡¡
