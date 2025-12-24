Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2·î¸Â¡Ê24ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü7000±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿366Ëç
¡¡24Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯2·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü2·î12Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï1980Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬1576Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î404Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü7000±ß¤Î366Ëç¡Ê5±ß°Â525±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï5Ëü5000±ß¤Î48Ëç¡Ê22±ß°Â178±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡68000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡67000¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡66000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 5¡¡¡¡63000¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡62000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 9¡¡¡¡61000¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡14¡¡¡¡60000¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡22¡¡¡¡59000¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡ -16¡¡¡¡¡¡35¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡25¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡62¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡31¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡81¡¡¡¡56500¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡-9¡¡¡¡¡¡93¡¡¡¡56250¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡ -18¡¡¡¡ 104¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 131¡¡¡¡55750¡¡
¡¡¡¡12¡¡¡¡ -53¡¡¡¡ 135¡¡¡¡55500¡¡
¡¡¡¡48¡¡¡¡ -22¡¡¡¡ 178¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -15¡¡¡¡ 195¡¡¡¡54750¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡ -14¡¡¡¡ 228¡¡¡¡54500¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡ 277¡¡¡¡54250¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡ -50¡¡¡¡ 290¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡24¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 375¡¡¡¡53500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -85¡¡¡¡ 440¡¡¡¡53250¡¡
¡¡¡¡21¡¡¡¡ -25¡¡¡¡ 485¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡ -25¡¡¡¡ 600¡¡¡¡52500¡¡
¡¡¡¡38¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 745¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 880¡¡¡¡51750¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 955¡¡¡¡51625¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡ -65¡¡¡¡ 930¡¡¡¡51500¡¡¡¡1985 ¡¡¡¡-255¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1025¡¡¡¡51375¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡ +40¡¡¡¡1235¡¡¡¡51000¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50500¡¡¡¡1450 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50000¡¡¡¡1300 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49750¡¡¡¡1130 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49000¡¡¡¡ 945 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48500¡¡¡¡ 810 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48250¡¡¡¡ 685 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48000¡¡¡¡ 700 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡¡¡48¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47750¡¡¡¡ 625 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47500¡¡¡¡ 595 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡¡¡33¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47250¡¡¡¡ 525 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47125¡¡¡¡ 520 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47000¡¡¡¡ 525 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 366¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46750¡¡¡¡ 475 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46500¡¡¡¡ 400 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46250¡¡¡¡ 395 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46000¡¡¡¡ 375 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡55¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45750¡¡¡¡ 355 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45500¡¡¡¡ 325 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45250¡¡¡¡ 305 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5850¡¡¡¡45000¡¡¡¡ 293 ¡¡¡¡ -17¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44750¡¡¡¡ 268 ¡¡¡¡ -22¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44500¡¡¡¡ 257 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44250¡¡¡¡ 217 ¡¡¡¡ -46¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 225 ¡¡¡¡ -19¡¡¡¡ 155¡¡
