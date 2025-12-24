「ジャンボ尾崎」の愛称で親しまれ、日本ツアーで史上最多の94勝を挙げた尾崎将司さんが23日、S状結腸がんのため死去した。78歳だった。

長男の尾崎智春氏が発表した。約1年前の診断後、尾崎さん本人の意志により自宅療養を続けていたという。海外メディアも偉大なゴルファーとの別れを報じている。

■プロ野球選手としては挫折

尾崎さんは高校時代、野球部に所属。1964年には徳島海南高のエースとして、春の選抜で優勝し、翌年にはプロ野球・西鉄ライオンズに入団。将来を嘱望され、投手だけでなく打者としても取り組んだが、目立った活躍を残せず3年で退団した。

しかし、ゴルフに転向すると状況は一変。70年にプロテスト合格、71年には日本プロ選手権など5勝を挙げ、またたく間にトップ選手の座に就いた。

過去12度の賞金王に輝き、日本ツアーで史上最多の94勝を挙げたレジェンドの死去を海外メディアも報道、別れを惜しんだ。

米紙『USA TODAY』は23日（日本時間24日）、「伝説の日本人スター、ジャンボこと尾崎将司氏、78歳で死去」と報じれば、米専門誌『ゴルフダイジェスト』も「日本で最も偉大なゴルファー、ジャンボ尾崎氏、がんで死去」という見出しで、悲報を伝えた。

『USA TODAY』は、尾崎さんについて「公式の世界ゴルフランキングで200週以上にわたってトップ10入りし、最高は5位まで上り詰めた。海外ツアーの出場は限定的で、米PGAツアーでの通算出場は96試合。最高成績は93年の『メモリアル・トーナメント』での4位タイだった。また、『マスターズ』でトップ10入りを果たした初の日本人選手でもある（73年に8位）」と紹介した。

■「寿司職人を同行させた」

また、「日本を離れて試合に出場する際には、たいてい家を借り、寿司職人を同行させて、自身と周囲の人々が日本の自宅にいるように感じられる環境を整えていた」と振り返った。

同メディアによると、尾崎さんは2011年に世界ゴルフ殿堂入りを果たした際、「振り返ってみると、日本以外でもっとプレーしておけばよかったという思いはあります。しかし、私は日本ゴルフに人生を捧げてきました。そして、投票者の皆さんが、そんな私をこの栄誉に値すると考えてくれたことに心から感謝しています」と語ったという。

同メディアは「力強いスイングを武器に、彼は日本ゴルフ界のベーブ・ルースとなり、勝負強さとアーノルド・パーマーのようなカリスマ性を併せ持っていた。（試合でのウェアは）だぶだぶのパンツに、ゆったりとした派手なシャツという特徴的な装いでも知られ、日本やアジアにおけるゴルフ人気を新たな高みに押し上げ、ポップカルチャーの世界にも影響を及ぼす存在だった」と記し、悼んだ。