ÀµµÁ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤«!?¡Ö¥¢¥ó¥Á500Ëü¿Í¤¬»¦¤·¤ËÍè¤ë¤¼¡×ÏÄ¤ó¤ÀÀµµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏÉ¬¤ºÀµµÁ¤Ê¤Î¤«!?ÀµµÁ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¡£SNS¤Ç¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¿ò¤á¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤Ç°î¤ì¡¢°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¼Ô¤ÏÈó¹ñÌ±°·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¥¤¡¼¥Ã!!¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡È°¤ÎÁÈ¿¥¡É¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
ËÜºî¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥ó¥Á¡×¤Îºî¼Ô¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿ÁÏºîÌ¡²è¡Ö±¢¥¥ã²¦»Ò¤È¹âÎæ¤Î²Ú»Ò¤µ¤ó¡×¤¬¡Èpixiv¥³¥ß¥Ã¥¯ÊÔ½¸°÷¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¡É¤ËÈ´¿è¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Èº£½µ¤ÎÃíÌÜÌ¡²è16Áª¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¿ù²¬¥±¥¤(@kei_sugioka)¤µ¤ó¡£°ìÈÌ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¤«¤¿¤ï¤é¡¢Àè½Ò¤·¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤¬Ë¿½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤ÆÃ´ÅöÊÔ½¸¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖDLsite comipo¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¤È¾Ã¤·¥´¥à¤ÎÀºÎî¡×¤òÀä»¿ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÌ¡²è²È¤À¡£¡Ö¥Ü¥¯¤È¾Ã¤·¥´¥à¤ÎÀºÎî¡×¤ÏÆÉ¤ßÀÚ¤êÌ¡²è¤Ç¡¢¼ºÎø¤·¤Æ¼«»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¤â¤È¤Ë¡Ö½éÎø¤Î¿Í¤Î¾Ã¤·¥´¥à¤ÎÀºÎî¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥Ô¥å¥¢¤Ç´ñÌ¯¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¤½¤ó¤Ê¡È¤À¤¤¤Ö¥ä¥Ð¤á¡É¤ÊÀßÄê¤ÎÌ¡²è¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤ÀÚ¤ë¿ù²¬¤µ¤ó¤ËËÜºî¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥ó¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö30ºÐ¤ò²á¤®¡¢¼ñÌ£¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤ÆÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¡£¤½¤¦³Ð¸ç¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¤³¤Î¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥ó¥Á¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ïºî¼Ô¡¦¿ù²¬¥±¥¤¤µ¤ó¡£½é¤á¤Æ¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡Ö±¢¥¥ã²¦»Ò¤È¹âÎæ¤Î²Ú»Ò¤µ¤ó¡×¤Î¤¢¤È¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤éÌ¡²èÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÃ´Åö¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Ã´ÅöÊÔ½¸¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°éµÙ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ©ºî¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¸å¤Î¤³¤È¡£¿ù²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö70¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤¨¤Î¥Í¡¼¥à¤ÈÄ¶Ä¹Ê¸¤Î¼Õºá¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤ÆÏ¢Íí¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ØÁ´Á³¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è(¾Ð)¡£¤Ä¤«¥Í¡¼¥àÄ¹¤¹¤®¤ÆÆÉ¤àµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡Ù¤È·Ú¡¼¤¯ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡£Åö»þ¤Ïµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤¿Ï¢Íí¤Ø¤ÎÊÖÅú¤¬°Õ³°¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·ë¶É¤½¤ÎÂçºî¤Î¥Í¡¼¥à¤¬Ë×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËÜºî¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥ó¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÛ¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÏºîÌ¡²è¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤Ì¡²è¤È¤Ï¡¢Çä¤ì¤ëÌ¡²è¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤³¤ÎºîÉÊ¤¬º£¸å¤Î¼«Ê¬¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¿ù²¬¤µ¤ó¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¹½À®¤È¡¢»×¤ï¤º´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÏ¶¯¤¤ºî²è¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊËÜºî¤ò¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¿ù²¬¥±¥¤(@kei_sugioka)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£