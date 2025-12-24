本日12月24日（水）よる7時〜9時30分 日本テレビ系で放送の「1周回って知らない話SP」では、年末恒例・高嶋ちさ子ファミリーに密着！

今年は家族総出で新社長になった、ちさ子の兄・太郎さんの会社を訪問！個性派ぞろいの高嶋一家が大騒動を巻き起こす!? ちさ子の姉・未知子さんとBEAMSのグッズプロデュース第2弾も本格始動。新ブランド誕生の舞台裏を大公開！父・弘之さんは91歳にして人生初のソロコンサート！ちさ子の長男・二男へのアンケートや、高嶋家の真剣家族会議での未知子さんの今後など、2025年の高嶋家10大ニュースを総ざらい。爆笑の最新映像をたっぷりお届け。

◆毎年恒例の家族旅！今年は長男・太郎さんの会社を訪問

高嶋家に密着して7年。ちさ子の実家には現在も変わらず父・弘之さんと6歳上の姉・未知子さんが2人で暮らしている。番組ではちさ子を交えた高嶋家の珍道中にたびたび密着し、昨年はちさ子の兄・太郎さんも初参加。その太郎さんに何やらビッグニュースがあると聞き、番組スタッフが高嶋家へ。

太郎さんといえば、毒舌のちさ子や弘之さんをして「すごく性格の悪い人」「言ってはいけないことを言う人」と言わしめる高嶋家イチの問題児。なんとその太郎さんが今年、会社の社長に就任したという。おめでたいはずが、ちさ子は「あんなにふざけてて性格もお天気屋。それでちゃんとやれるのか」。未知子さんも「ふざけてる太郎が社長になれたのが不思議で仕方ない」と半信半疑。そこで一家の不安を払拭すべく、家族総出で太郎さんの会社へ見学に行くことに。

会社までは実家から車で約30分。その道中、3人はこれまで番組が密着してきた7年間を振り返りながら、和気あいあいと思い出トークに花を咲かせる…が、途中から雲行きが怪しくなり…「なんでウソつくの？」「聞いてられないよ！」と車内でさっそく一悶着！

会社に到着すると、社員の皆さまへ手土産を持ってきた未知子さんは「胸がドキドキしてる。どうしよう…」と、慣れない任務を抱えて極度の緊張状態に。玄関ロビーで出迎える太郎さんの案内で、まずは万が一の場合に備え、避難経路の説明会に参加。ちさ子と弘之さんが真剣に話を聞く傍らで、未知子さんは手土産をいつ渡すかの重圧でずっとソワソワ…。果たして無事に手土産を渡すことができるか？

その後、太郎さんの会社の敷地内を見学。太郎さんが社長を務めるのは、大手エンジニアリング会社のグループ会社。敷地内には太郎さんの会社の他に、次世代エネルギーの水素を使った実験施設があったり、稲荷神社やテニスコートも完備。テニス部所属の太郎さんが腕前を披露すると、見守る未知子さんは「ダメだこりゃ」と辛口評価。

社員食堂では、食事中の社員たちに「ちゃんと真面目にやってますか？」と太郎さんの評判をリサーチしながら、和やかに進む会社見学…と思いきや、ただでは終わらないのが高嶋家。実は太郎さん、みんなにどうしても食べてほしい昼食を準備していたのだが…これが予期せぬ大騒動に発展、高嶋家がまたまた大ゲンカ！

さらに、太郎さんの会社の親会社を訪問し、未知子さんがあいさつ回りに大奮闘。まさかの失礼発言連発！社長さんの前で大あくび！てんやわんやの会社見学、一体どうなる!?

◆みっちゃんBEAMSグッズプロデュース第2弾 本格始動！

始まりは1年半前、未知子さんが働く就労支援施設の皆さんが一点一点手作りして販売しているウサギのぬいぐるみ「らぶらび」。その個性的かつ愛くるしい「らぶらび」を日本中の人に知ってもらいたい！と、ちさ子がグッズの商品化を発案。

「障がいのある子が自分の食いぶちを自分で確保できるシステムを作りたい」というちさ子の思いに、日本最大級のセレクトショップ・BEAMSも賛同し、BEAMS＆「らぶらび」のコラボグッズ商品化プロジェクトがスタート。モノづくりが好きな未知子さんがプロジェクトリーダーを務め、アイデア出しから写真撮影まで、先頭に立って細かく指示。完成した全6種類の商品をちさ子のコンサート会場で販売したところ、大好評を博した。

そして今年10月、第2弾グッズ制作のためBEAMS本社を訪れた未知子さん。今回作るのはTシャツとパーカー。第2弾として新たなコンセプトを提案するBEAMSチームに対し、こだわりの強い未知子さんも自分のイメージを主張。ぶつかりながらも徐々にデザインが出来上がっていく。さらに、前回グッズに自分の名前が入っていないことに不満をもらしていた未知子さんのために、BEAMSチームが特大のサプライズを用意。驚きすぎた未知子さんはフリーズしてしまい…。

その後の写真撮影ではまたもや未知子さんが独特のセンスを発揮し、BEAMSチームも思わず「かわいい」「最高だよね」と大絶賛。果たしてどんなグッズが出来上がるのか？

◆91歳の父・弘之さん、初のソロコンサートで大暴走!? 高嶋家の緊急家族会議も！

かつてビートルズを日本ではやらせた音楽プロデューサーの弘之さん。音楽の仕事一筋、とにかく歌うことが大好きな弘之さんが、91歳にして一念発起、なんと人生初のソロコンサートを開催。「バカなことするね」と呆れ返る家族をよそに、着々と準備を進めて迎えた本番当日。ふたを開ければ約140席の会場は満席。歌もトークも絶好調で、ちさ子がいないのをいいことに大暴走！聞いてくれる人に元気を与えたい、同世代のお年寄りに勇気を与えたい、そんな弘之さんの思いがあふれるコンサートの全貌を大公開！

さらに、ちさ子の子どもたちの近況も！現在18歳の長男と16歳の次男はそろってアメリカに留学中。大学受験を控えた長男はゴルフ部に所属しながらラオスのボランティア活動に精を出し、高校に進学した次男は4歳の頃から始めたチェロを今も続けている。今回はそんな2人にアンケートを実施。お母さんの好きなところは？お母さんに感謝していることは？将来の夢は？意外な回答に、ちさ子も「めっちゃ嫌！」と大絶叫！

そして年末恒例、高嶋家の未来に向けた家族会議に密着。この先、未知子さんの世話を誰がしていくの？未知子さんの今後について家族で大激論！未知子さんは今の現状を維持したいと考えているが、弘之さんは、来年、家の近くにできる施設に入居してもらいたいと考えていて、「未知子をグループホームに入れるまでは死ねない」と豪語。果たして結論は出るのか？さらに、91歳の弘之さんが家族の前で終活について本音を語る！

このほか、世間を騒がせた「未知子さん、家族のLINEグループ退会事件」の真相や、太郎さんと未知子さんの何気ない日常が話題となった動画など、2025年の高嶋家10大ニュースを総ざらい。12人のヴァイオリニストの最新ニュースや、ちさ子と未知子さんの姉妹新プロジェクトの始動も。

今年も最後まで目が離せない！爆笑最新映像をたっぷりお届け。