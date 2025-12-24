イ・ビョンホン、自宅クリスマスツリーにサンリオの“ポムポムプリン” 妻・イ・ミンジョンが公開し驚く声
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が24日、自身のインスタグラムを更新。自宅のクリスマスツリーに飾られた日本のキャラクターを披露した。
【写真】“ポムポムプリン”が飾られた、イ・ビョンホン自宅のクリスマスツリー ※2枚目
イ・ミンジョンは「Merry christmas!!!! 良い年の瀬をお迎えください 新年明けましておめでとうございます!!!!! きれいなツリーに人形のキーリングをつけたけど、しきりにイカゲームの痕跡が…（笑）」とコメントし、きらびやかな自宅のクリスマスツリーを写真と動画で紹介している。
動画では、ツリーの周りを撮影し、飾り付けたキーリングを公開。イ・ビョンホンが出演した『イカゲーム』のキャラクターや、韓国のキャラクターが飾られている中、日本のサンリオキャラクター「ポムポムプリン」が飾られていた。
1つだけではなく、2つ飾られており、思わず二度見してしまうような、意外な飾り付けに、コメント欄には「ポムポムプリンだ」と驚く声が寄せられている。
