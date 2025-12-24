イ・ビョンホン （C）ORICON NewS inc.

　韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が24日、自身のインスタグラムを更新。自宅のクリスマスツリーに飾られた日本のキャラクターを披露した。

【写真】“ポムポムプリン”が飾られた、イ・ビョンホン自宅のクリスマスツリー　※2枚目

　イ・ミンジョンは「Merry christmas!!!!　良い年の瀬をお迎えください　新年明けましておめでとうございます!!!!! きれいなツリーに人形のキーリングをつけたけど、しきりにイカゲームの痕跡が…（笑）」とコメントし、きらびやかな自宅のクリスマスツリーを写真と動画で紹介している。

　動画では、ツリーの周りを撮影し、飾り付けたキーリングを公開。イ・ビョンホンが出演した『イカゲーム』のキャラクターや、韓国のキャラクターが飾られている中、日本のサンリオキャラクター「ポムポムプリン」が飾られていた。

　1つだけではなく、2つ飾られており、思わず二度見してしまうような、意外な飾り付けに、コメント欄には「ポムポムプリンだ」と驚く声が寄せられている。