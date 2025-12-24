¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥à¥é¤Ê¤¯¤¢¤¿¤¿¤á¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ú¥·¥ã¡¼¥×¡Û¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
Âç¤¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤Ç´ÊÃ±Áàºî¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ò»Ù¤¨¤ëÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ú¥·¥ã¡¼¥×¡Û¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥·¥ã¡¼¥×¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡£¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç²ÃÇ®¥à¥é¤òÍÞ¤¨¡¢¿©ºà¤ò¶Ñ°ì¤Ë¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸ËÆâ¤Ï¹¤¯¡¢Âç¤¤á¤Î¤ªÊÛÅö¤äÎÁÍý¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¡¼¥¹¥È¤ä¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Çºî¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¤âÊØÍø¡£½ÅÎÌ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¤«¤·¤³¤¯¥»¥ó¥µ¡¼²ÃÇ®¡×¤Ç¡¢¿©ºà¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬¤Ê¤¢¤¿¤¿¤á¤ò¹Ô¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤¿¤¿¤á¥ï¥ó¥¡¼¡×¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤«¤º¤ò¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¿©¤Ùº¢¤Î²¹ÅÙ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
Áàºî¥Ü¥¿¥ó¤ÏÂç¤¤¯¸«¤ä¤¹¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¡£ËèÆü¤Î¿©»ö½àÈ÷¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë°ìÂæ¤À¡£
