『エイトマン』全56話、YouTube一挙配信 TBS初の連続テレビアニメシリーズ
テレビアニメ『エイトマン』全56話が、きょう24日午後6時よりYouTube「エイケン公式チャンネル」にて期間限定で一挙配信される。
【画像】なんか…イケメンでは？鋼鉄の肉体を持つスーパーロボット・エイトマン
本作は、平井和正氏、桑田二郎氏により1963年から『少年マガジン』（講談社）で連載開始した漫画作品が、いち早くアニメ化されたもの。TBS初の連続テレビアニメシリーズで、制作には別のスタッフも多数参加している。脚本には原作者の平井氏をはじめ、半村良氏、豊田有恒氏ら有名作家が参加しており、豊富なSF的アイデアを盛り込みながら緊張感のあるサスペンスドラマに。桑田氏のシャープな描線を再現した画面づくりと相まって、本作のモダンなテイストを生み出している。
警視庁捜査一課には7人ずつの7つの班がある。エイトマンは、そのどれにも属さない8番目の刑事。その秘密は田中捜査課長だけが知っている。凶悪犯を追跡していた青年刑事・東八郎は、罠にかかり命を落とす。だがその記憶と人格は電子頭脳に移植され、八郎は鋼鉄の肉体を持つスーパーロボット・エイトマンに生まれ変わった。
2023年に60周年を迎え、周年記念企画としてYouTubeにて全話順次無料配信が行われてきたが、今回は一挙配信となる。
本作は、26年1月7日午後5時59分まで配信される。
