安藤サクラ （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の安藤サクラ（39）が23日、自身のインスタグラムを更新。ニューヨークで撮影された“存在感抜群”の姿を公開した。

【写真】「さらっとCHANELを着こなされてて流石」NYでも“存在感”ある安藤サクラのサングラス姿

　安藤は「New York にて」とコメントし、デニムに白いジャケットを合わせ、グレーのストールを“真知子巻き”のように頭までおおい、サングラスをかけた姿を披露。街角の柔らかな日差しを受けながら、洗練された装いが目を引く1枚となっている。

　この姿に、コメント欄には「さらっとCHANELを着こなされてて流石です」「かっこよすぎ」「かっこよい、、、これからも、あ、あ、憧れさせていただきます」「絵になりますね」などと、装いに反響が集まっていた。

　安藤は、2012年3月、俳優の柄本佑と結婚。17年6月、第1子を出産した。