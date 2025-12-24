1児の母・安藤サクラ、ニューヨークで切り取られた“存在感”あるサングラス姿に反響「かっこよすぎ」「絵になりますね」
俳優の安藤サクラ（39）が23日、自身のインスタグラムを更新。ニューヨークで撮影された“存在感抜群”の姿を公開した。
【写真】「さらっとCHANELを着こなされてて流石」NYでも“存在感”ある安藤サクラのサングラス姿
安藤は「New York にて」とコメントし、デニムに白いジャケットを合わせ、グレーのストールを“真知子巻き”のように頭までおおい、サングラスをかけた姿を披露。街角の柔らかな日差しを受けながら、洗練された装いが目を引く1枚となっている。
この姿に、コメント欄には「さらっとCHANELを着こなされてて流石です」「かっこよすぎ」「かっこよい、、、これからも、あ、あ、憧れさせていただきます」「絵になりますね」などと、装いに反響が集まっていた。
安藤は、2012年3月、俳優の柄本佑と結婚。17年6月、第1子を出産した。
