『じゃあ、あんたが作ってみろよ』特別編が制作決定
夏帆と竹内涼真がW主演を務めたTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の特別編が制作され、12月25日午後5時から配信されることが決定した。タイトルは『じゃあ、勝男が作ってみるよ』で、竹内演じる海老原勝男が料理に挑戦する姿を軸にした企画となる。
【写真】最終回でカットされた？”幻の会話”が描かれたシーン
本作は12月9日に最終回を迎え、放送終了後も反響が続出。TBSドラマの無料配信再生数において記録を更新するなど高い注目を集めた。視聴者からは続編やスピンオフを望む声が多く寄せられ、番組から感謝を込めた特別編の制作が急きょ決まった。
特別編では、劇中で料理について価値観を改めていった勝男が、自らキッチンに立ち腕を振るう様子を収録。動画内では料理のレシピも公開され、視聴者が自宅で再現できる内容となっている。さらに、ドラマ本編では見ることのできなかった未公開カットやメイキング映像も盛り込まれる予定だ。
原作は、第26回手塚治虫文化賞新生賞を受賞した谷口菜津子による同名漫画。恋人のために手料理を作り続けることで自分らしさを見失っていった山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」という価値観を当然のように抱いていた海老原勝男（竹内涼真）が、別れをきっかけに“当たり前”を問い直していく再生ロマンスコメディだ。
大学時代から交際し同棲生活を送っていた2人は、順調に見えた関係の中でプロポーズ直後に破局。「料理を作る」という日常的な行為を通じて、それぞれが固定観念と向き合い成長していく姿が共感を集めた。
特別編『じゃあ、勝男が作ってみるよ』は、12月25日午後5：00からTVer、TBS FREE、U-NEXTで配信される。なお、本編『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、TVerで1話から3話と最終話、U-NEXTでは全話配信中となっている。
