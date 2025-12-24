『アニメ化してほしいマンガランキング 2026』本投票スタート 過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋』がランクイン【ノミネート48作品一覧】
“アニメ化してほしいと思うマンガ”や“多くの人に見てほしいと思う作品”が一般投票によって選出される『AnimeJapan』恒例の大人気企画『アニメ化してほしいマンガランキング』が、きょう24日より本投票がスタートする。
【臥像】『アニメ化してほしいマンガランキング』ノミネート作品
アニメ・漫画好きからは通称《アニラン》の名で親しまれる本企画は、知る人ぞ知る隠れた名作から話題作まで、毎年幅広い作品がノミネートされ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクイン。歴代30作品以上が実際にアニメ化されている。
昨年の総投票数は15万票を超え、アニメ化、大ヒットなど、“殿堂入りアニメの発掘の場”として注目を集める企画となっている。ノミネート作品の募集を経て、『ウソツキ！ゴクオーくん』『サンキューピッチ』『ディノサン』など全48作品のノミネートが決定。いよいよ本投票がスタートする。
本投票は2026年1月30日までとなる。
■ノミネート作品一覧
1 アイドラトリィ
2 兄だったモノ
3 妹はシスコン兄がめんどくさい
4 ウソツキ！ゴクオーくん
5 写らナイんです
6 うめともものふつうの暮らし
7 推しの一途すぎる執着を、 私はまだ知らない
8 会社と私生活
9 カッコいい女の子と12センチの約束
10 きみは四葉のクローバー
11 #ギャルとギャルの百合
12 今日から始める幼なじみ
13 クラスの陰キャお嬢様の執事になりました
14 ケツバトラー
15 ケモノクニ
16 ケントゥリア
17 子連れバツイチ、 最後の恋は沼でした。
18 極楽街
19 コミュ障、異世界へ行く
20 サチ録〜サチの黙示録〜
21 サンキューピッチ
22 シテの花 −能楽師・葉賀琥太朗の咲き方−
23 しゅがー・みーつがーる！
24 スケバンと転校生
25 聖闘士真理矢
26 善良な不良高校生の日常
27 SOUL CATCHER(S)
28 高音さんと嵐ちゃん
29 ダメドルと世界に1人だけのファン
30 ディノサン
31 となりの席のヤツがそういう目で見てくる
32 中原くんと宮田部長
33 のら旅。 好きある所に道はある
34 ハナバス 苔石花江のバスケ論
35 ハンサムマストダイ
36 万府先生は吸血鬼
37 VTuber草村しげみ
38 プリンタニア・ニッポン
39 ボーイッシュ彼女が可愛すぎる
40 みなと商事コインランドリー
41 みにくい遊郭の子
42 盛りあがらないデート
43 夜明けの唄
44 ラブ・バレット
45 ラスボス少女アカリ〜ワタシより強いやつに会いに現代に行く〜
46 RAB (リアルアキバボーイズ) の日常描いてみた
47 竜送りのイサギ
48 ロンリーガールに逆らえない
