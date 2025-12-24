¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£Âç¤ß¤½¤«¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡õ¿·¾ðÊó¤òÍ½¹ð
¡¡¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤¬¡Ø¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¤É¤íÃÄ»ÒTOUR¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ9·î¤«¤éÁ´¹ñ13ÅÔ»Ô24¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¡¢23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¸ø±é¤Ë¤ÆÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡È¤É¤íÃÄ»Ò¡É¤ò´§¤·¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿±éÁÕ¤ä¡¢¸ø±é¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆüÂØ¤ï¤ê±éÁÕ¡¦¥«¥Ð¡¼³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¿¼Ìë¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÃæ¤Ç¿·¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤Ï¡¢31Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25¡¿26¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î½Ð±é¤ò½ª¤¨¤¿23»þ30Ê¬º¢¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡2026Ç¯1·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ¿·¤¿¤ÊÍÎ³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ørockin¡Çon sonic 2026¡Ù¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍ£°ì¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
