高嶋ちさ子、姉・未知子さんの“今後”めぐって家族会議 91歳の父「グループホームに入れるまでは死ねない」
ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が、きょう24日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話SP』（後7：00）に出演。「高嶋ちさ子ファミリーに密着SP」となり、家族会議の模様が放送される。
【番組カット】家族が集結！長男の会社を訪問するファミリー
父・弘之さんは、ビートルズを日本ではやらせた音楽プロデューサーだった。音楽の仕事一筋、とにかく歌うことが大好きな弘之さんが、91歳にして一念発起。人生初のソロコンサートを開催する。「バカなことするね」とあきれ返る家族をよそに、着々と準備を進めて迎えた本番当日。ふたを開ければ約140席の会場は満席。歌もトークも絶好調で、ちさ子がいないのをいいことに大暴走。聞いてくれる人に元気を与えたい、同世代のお年寄りに勇気を与えたい、そんな弘之さんの思いがあふれるコンサートの全貌を公開する。
さらに、ちさ子の子どもたちの近況も報告する。現在18歳の長男と16歳の次男は、アメリカに留学中。大学受験を控えた長男はゴルフ部に所属しながらラオスのボランティア活動に精を出し、高校に進学した次男は4歳の頃から始めたチェロを今も続けている。今回はそんな2人にアンケートを実施。母に感謝していること、将来の夢などの意外な回答に、ちさ子も「めっちゃ嫌！」と大絶叫する。
そして、年末恒例・高嶋家の未来に向けた家族会議に密着する。この先、姉・未知子さんの世話を誰がしていくのか。未知子さんの今後について家族で大激論。未知子さんは今の現状を維持したいと考えているが、弘之さんは、来年、家の近くにできる施設に入居してもらいたいと考えていて、「未知子をグループホームに入れるまでは死ねない」と豪語。果たして結論は出るのか。さらに、91歳の弘之さんが家族の前で終活について本音を語る。
このほか、世間を騒がせた「未知子さん、家族のLINEグループ退会事件」の真相や、兄・太郎さんと未知子さんの何気ない日常が話題となった動画など、2025年の高嶋家10大ニュースを総ざらい。12人のヴァイオリニストの最新ニュースや、ちさ子と未知子さんの姉妹新プロジェクトも始動する。
