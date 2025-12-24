高嶋ちさ子、“高嶋家イチの問題児”兄が社長に 家族総出で会社訪問も大げんかに
ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が、きょう24日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話SP』（後7：00）に出演。「高嶋ちさ子ファミリーに密着SP」となり、家族総出で兄・太郎さんの会社を訪問した。
【番組カット】家族が集結！長男の会社を訪問するファミリー
番組が、高嶋家に密着して7年が経つ。ちさ子の実家には、現在も変わらず父・弘之さんと6歳上の姉・未知子さんが2人で暮らしている。番組では、ちさ子を交えた高嶋家の珍道中にたびたび密着し、昨年はちさ子の兄・太郎さんも初参加。その太郎さんにビッグニュースがあると聞き、番組スタッフが高嶋家へ。太郎さんといえば、毒舌のちさ子や弘之さんをして「すごく性格の悪い人」「言ってはいけないことを言う人」と言わしめる“高嶋家イチの問題児”。その太郎さんが今年、会社の社長に就任したという。
ちさ子は「あんなにふざけてて性格もお天気屋。それでちゃんとやれるのか」、姉･未知子さんも「ふざけてる太郎が社長になれたのが不思議で仕方ない」と半信半疑。そこで、一家の不安を払拭すべく、家族総出で太郎さんの会社へ見学に行く。
会社までは実家から車で約30分となる。その道中、3人はこれまで番組が密着してきた7年間を振り返りながら、和気あいあいと思い出トークに花を咲かせる。しかし、途中から雲行きが怪しくなり、「なんでうそつくの？」「聞いてられないよ！」と車内でさっそく一悶着する。
会社に到着すると、社員の皆さんに手土産を持ってきた未知子さんは「胸がドキドキしてる。どうしよう」と、慣れない任務を抱えて極度の緊張状態に。玄関ロビーで出迎える太郎さんの案内で、万が一の場合に備え、避難経路の説明会に参加。ちさ子と弘之さんが真剣に話を聞く傍らで、未知子さんは手土産をいつ渡すかの重圧でずっとソワソワしていた。果たして無事に手土産を渡すことができるか。
その後、太郎さんの会社の敷地内を見学する。太郎さんが社長を務めるのは、大手エンジニアリング会社のグループ会社。敷地内には太郎さんの会社のほかに、次世代エネルギーの水素を使った実験施設があったり、稲荷神社やテニスコートも完備している。テニス部所属の太郎さんが腕前を披露すると、見守る未知子さんは「ダメだこりゃ」と辛口評価する。
社員食堂では、食事中の社員たちに「ちゃんと真面目にやってますか？」と太郎さんの評判をリサーチしながら、和やかに見学する。しかし、ただでは終わらないのが高嶋家。実は太郎さん、みんなにどうしても食べてほしい昼食を準備していた。これが予期せぬ大騒動に発展、高嶋家がまたまた大げんかとなる。
さらに、太郎さんの会社の親会社を訪問し、未知子さんがあいさつ回りに大奮闘。まさかの失礼発言連発も。社長さんの前で大あくび！てんやわんやの会社見学、一体どうなるのか。
