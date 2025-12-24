22日（月）にセリエA男子の第12節が行われ、日本代表のアウトサイドヒッター（OH）大塚達宣が所属するミラノは、アウェーでグロッタッツォリーナと対戦した。

シーズン前半戦を6勝5敗の7位で終え、コッパイタリアへの出場を決めているミラノ。対するグロッタッツォリーナは、ここまで11戦全敗と苦しい戦いを強いられている。

第1セット、大塚はスタートからコートに立った。イタリア代表のミドルブロッカーであるエドアルド・カネスキに4本のサービスエースが飛び出すなど、序盤から勢い付いたミラノは8-0と先行する。一時、2点まで点差を縮められたミラノだが、中盤にかけて再び相手を突き放していく。その後も流れを握り続けたミラノが第1セットを取った。

続く第2セットは一転して拮抗した入りとなった。中盤も一進一退の攻防が続く中、流れを引き寄せるサービスエースで前に出たミラノ。終盤もリードをキープし、第2セットを取り切った。

第3セットも序盤は競った展開に。しかし、昨季に東レアローズ静岡でプレーしたOHフランチェスコ・レチネの2連続ブロックや、ベルギー代表のオポジットであるフェレ・レガースのサービスエースで一気に流れを掴んだミラノ。連続得点を重ね、17-8まで点差を広げていく。以降も主導権を握ったミラノが25-14の大差で第3セットを取り、ストレート勝利を飾った。

チーム全体で13本のサービスエースを決め、試合を優位に進めたミラノに軍配が上がる結果となった。大塚はサービスエース1本を含む10得点をあげた。次戦の第13節、ミラノは12月27日（土）よりパドヴァとホームで対戦する。

■試合結果

ミラノ 3-0 グロッタッツォリーナ

第1セット 25-18

第2セット 25-23

第3セット 25-14