G7³Æ¹ñ¡¢ËÌÄ«Á¯¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¡94Ç¯¥µ¥ß¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¶âÆüÀ®»áµÞÀÂ
¡¡1994Ç¯7·î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÀè¿Ê7¥«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG7¥Ê¥Ý¥ê¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë³«ºÅÃæ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤¬»àµî¤·¤¿¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢»²²Ã¹ñ¼óÇ¾¤é¤¬¾ðÊó¼ý½¸¤ËÅö¤¿¤ëÀ¸¡¹¤·¤¤ÍÍ»Ò¤¬24Æü¸ø³«¤Î³°¸òÊ¸½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë³«È¯·×²è¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤Ï¡¢³Ë³«È¯Åà·ë¤È´Ø·¸²þÁ±¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÄê¤á¤¿10·î¤ÎÊÆ¹ñ¤È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¹ç°Õ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡7·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãë¿©¤ò¸ò¤¨¤¿¼óÇ¾²ñ¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ï¡¢¿ÍÊªÌ¾¤òÌÀµ¤»¤º¡¢È¯¸À¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡ÖÊÆ¡×¡Ö±Ñ¡×¡ÖÊ©¡×¤È¹ñÌ¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¥ê¥ó¥È¥óÊÆÂçÅýÎÎ¡¢¥á¡¼¥¸¥ã¡¼±Ñ¼óÁê¡¢¥ß¥Ã¥Æ¥é¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤ò»Ø¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿Â¼»³ÉÙ»Ô¼óÁê¤ËÂå¤ï¤ê²ÏÌîÍÎÊ¿ÉûÁíÍý·ó³°Áê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¤¬¡Ö¶â»á»àË´¸å¤ÎËÌÄ«Á¯¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¼«¼¼¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£±Ñ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢ÊÆ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê6·î¤Ë¡Ë¥«¡¼¥¿¡¼¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Ä«¤·¤¿»þ¡¢¶â»á¤Ï¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£