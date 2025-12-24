西垣匠、“新しい魅力”詰まったカレンダー発売決定「一緒に1年を過ごすことができ、とてもうれしい」【コメント全文】
俳優の西垣匠が、2026年3月27日に『西垣匠カレンダー2026』（タイトル未定／小学館）を発売することが24日、発表された。
【別カット】爽やかすぎる！魅力際立つ西垣匠
26年度のカレンダーは女性誌『CanCam』とタッグを組み「ファッション」をテーマに撮り下ろし。4月からはじまる同カレンダーでは、毎月異なるファッション＆シチュエーションの西垣が登場する。飾らないカジュアルな姿、おしゃれでかっこいい姿、キュンとする彼氏感たっぷりの姿など、西垣の魅力をあらゆる角度から切り取り、ページをめくるごとに新しい西垣の魅力に出会える卓上カレンダーとなっている。
さらに、月ごとに異なる音声メッセージが聴ける二次元バーコード付きとなる。西垣の優しい声を聞きながら毎月ページをめくり、ワクワクする1年間を過ごせる。また、カレンダー特典としてバースデーカードを1枚封入（ランダム計3種）する。裏面は、直筆バースデーメッセージが書かれたカードになっている。
通常版のカレンダーに加え、豪華特典が付くファンクラブ限定特装版も完全受注生産で発売決定。アザーカットやカレンダー未収録の衣装撮り下ろしカット、ファンからのQ＆Aや書き下ろしエッセイ等が収録された大ボリュームのフォトブックのほか、バッグの中身やスマホの中身も公開するミニプロフィール帳「西垣くんのトリセツ」など超豪華特典付き。特装版カレンダー購入者は、26年4月5日に都内で開催されるトークイベントの抽選に参加できる。
また、26年3月28日には東京・ブックファースト新宿店、4月4日には大阪・梅田 蔦屋書店で発売記念お渡し会が行われる。
■西垣匠
皆さまのおかげで2026年版カレンダーを発売することが決定しました！ありがとうございます。来年も皆さまと一緒に1年を過ごすことができ、とてもうれしいです。今回のカレンダーでは、屋外で撮ったデート風な写真から、ファッション系のおしゃれでかっこいい写真まで幅広く撮影させていただきました。いろいろな“西垣匠”を1年を通じて楽しんでいただけると思います。ぜひ、お手に取っていただけるとうれしいです！発売をお楽しみに！
