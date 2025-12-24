¥µ¥Ã¥Ý¥íHD ÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ËÇäµÑ
¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤é¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º³«È¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÔÆ°»º»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¤ò¼òÎà»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë½¼¤Æ¤ë¹Í¤¨¤«
¡¡Åìµþ¤Î·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä½»Âð¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µîÇ¯9·î°Ê¹ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°¤ÎÊ£¿ô¤Î¸õÊä¼Ô¤È¸ò¾Ä¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖKKR¡×¤È¥¢¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¡ÖPAG¡×¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÇäµÑ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇäµÑ¶â³Û¤Ï4770²¯±ß¤Ç¡¢ÍèÇ¯6·î1Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Ï¼ý±×¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¤ò¥Ó¡¼¥ë¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤Î¼òÎà»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë½¼¤Æ¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë