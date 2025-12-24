ËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ö¥Ø¥½¤À¤·ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¡×»Ñ¤Î¡È¥ï¥¤¥ë¥É·ãÊÑ¡É¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ª±Ç²è½Ð±é¤ä¼Ì¿¿½¸¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡Ä¡ÈÃÏ¾å¡É¤Ø¤ÎÅ¾´¹À®¸ù¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡12·î22Æü¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ô¤É¤ó¤Ê»þ¤â¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëBLACKPINKÍÍ¡Õ¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¿Ëç¤«¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¡£¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤Îµð¿Í¤È¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØBLACKPINK¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡BLACKPINK¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÃå¤Æ¥Ø¥½½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢Ã»¥Ñ¥ó¤ËÌÖ¥¿¥¤¥Ä¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤É·×6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¤ÏX¤Ç¤â¡Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡Õ¡Ô¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¥â¥Ç¥ë ¿¿ÑÛ¤Á¤ã¤ó¤Ç²Ä°¦¤¤¡Õ¡ÔËÜÅÄ¿¿ô¥¤«¤ï¤¤¤¹¤®Âç¹¥¤¡Õ¤ÈÂç¹¥É¾¤À¡£
¡¡2ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¡¢2016Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÅÄ¡£É¹¾å¤Ç¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÊÂ¤ß¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢2024Ç¯1·î¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Ë¤âÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯8·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ØMARIN¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤Î¤È¤¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÂ¨´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9·î¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëËÜÅÄ¤µ¤ó¡£Áª¼ê¤ÈÇ¯Îð¤¬¶á¤¤¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¡¢Áª¼ê¤ÎËÜ²»¤äÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£É¹¾å¤«¤é¡ÈÃÏ¾å¡É¤Ø¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤ÏÀ®¸ù¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ç¤¹¤¬¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤âÍÌ¾¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎLE SSERAFIM¤È¡¢²»³ÚÆÃÈÖ¡ØTHE MUSIC DAY 2023¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø°ì½Ö°ì½Ö¤¬Ì´¤ÎÍÍ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇËü´¶¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤âÀä¹¥Ä´¤ÎËÜÅÄ¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÌÌ¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£