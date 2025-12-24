ロッテの益田直也は、来季に向けて動き出している。

益田は今季について「こんなにもうまくいかないというのが初めてだった」と振り返り、「チームには申し訳ないなと思いますけど、必ずこういう経験を野球選手はしていると思うので、それが若い時に来る選手もいれば、年をとってからきている選手もいますし、どんなスーパースターでも通ってきている道。ここで終わるのか、もう1回頑張っていい成績を残せるかというところだと思うので、良い経験だと思って、また１から頑張っていい成績を残せるようにしていきたいと思います」と巻き返しを誓った。

10月にZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習、さらには都城秋季キャンプに参加。「12月も動きっぱなしでほとんど休んでいないので、それは勝手に行動している自分がいるので、そこが一番変わったところじゃないかなと思います」。

このオフは初めて器具を使ったウエイトトレーニングも行っている。「やったことのないことを取り組んでいる段階です。これで出力が上がるかどうかもわからないですし、どうなるかもわからないですけど、一度、ダメな時は何かを変えないといけないと思っている。今年ちょうどいいタイミングだと思うので、筋力が落ちている部分もあるので、1回やってみてという感じでやっています」。

通算250セーブ達成まで残り2つ。「イチからだと思うので、開幕一軍、50試合、名球会、益田がまた復活したと求められるような成績を残せるように今も頑張っているので、頑張って成績を残したいと思います」と意気込んだ。