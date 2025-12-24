¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¡ÖÁ´Êý°Ì·¿ÅÅµ¤¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡×¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ
2024Ç¯11·î25Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°ìµ¤¤Ë´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ì¤¯¤Ì¤¯Êë¤é¤¹´Ä¶¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤â¤·¤Þ¤À¤Ê¤é¥«¥ï¥¤¥¤ÃÈË¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£
¤³¤Á¤é¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ÎÁ´Êý°Ì·¿¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡ÖClassic Stove¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¤ÊÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ìÅÅµ¤¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡£
Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç·ÚÎÌ¡Ê2.5kg¡Ë¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¥Ò¥ç¥¤¤Ã¤È»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¤·¡¢360ÅÙ²¹É÷¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¤è¤¦¤ËÉô²°¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤é¶õ´Ö¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à¤ÈÆ°ºî²»¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÅ²»À½Å»ë¤Ê¤éÂ¾¤ò¤¢¤¿¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÈ¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤¤èÇÉ¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Amazon¤Ç¤â¥Ý¥Á¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¡¼¥Ö¤È°ã¤Ã¤ÆÇ³ÎÁÊäµë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Ê¤¡¡£
Source: ¥Ö¥ë¡¼¥Î