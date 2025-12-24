µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ä¸«¾å°¦¤ÈÀ¶ÌîºÚÌ¾¤¬¡Ø119¡Ù¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¤Ç¸«¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¾Ð´é
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥Á¥§¥¢¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¼ÇÀ¸¤Î¾å¤òµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤ËÊâ¤¯°ìÃÄ¤¬¤¤¤¿¡£
Âç¤¤Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¼ó¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¾å°¦¡Ê25¡Ë¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¶ÌîºÚÌ¾¡Ê31¡Ë¤À¡£¤½¤ÎÎÙ¤òÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ê37¡Ë¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î¾å½Ü¤Î¤³¤ÎÆü¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÆüËÜ´Ý¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¿·½Õ¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë 2026 YOKOHAMA BLACKOUT¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡Ç25Ç¯£±·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿·î£¹¥É¥é¥Þ¡£119ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ÆµßµÞ¼Ö¤ä¾ÃËÉ¼Ö¤Î½ÐÆ°¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¡¢²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î»ÊÎá²Ý£³·¸¤òÉñÂæ¤Ë´ÉÀ©°÷¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÏÃ¤ÎÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å£±½µ´Ö¤Ç200Ëü²óºÆÀ¸¡ÊTVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡£TVer¡¦FOD¤Î¹ç·×ÃÍ¡Ë¤òÆÍÇË¡£¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ»ëÄ°Î¨¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï4.6¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡¢¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤È¤â¤Ë£±°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Ï¡ØAI´ÉÀ©°÷¡Ù¤ÎÀ§Èó¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¿Í´Ö¤Î»Å»ö¤òµ¡³£¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇµÄÏÀ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Âç³¢Æü¤ËÌ¤Á½Í¤ÎÂçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£´ÉÀ©°÷¤¿¤Á¤¬ÁíÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÏÃ¤òËÁÆ¬¤ËÌá¤½¤¦¡£
ÂçÄäÅÅ¤ÎÁ°¤«¸å¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢»ÊÎá²Ý£³·¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Â¼è¤ê¤Ç¼ÇÀ¸¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¾å¤ÏÃÈ¤«¤¤Æüº¹¤·¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤Î¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤µ¤¹Æü½ü¤±»±¤Î²¼¤Ç½ª»Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÀ¶Ìî¤âÀ¥¸Í¤ÈÀ¡¤ß¤ï¤¿¤ëÀÄ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£µÙ·ÆÃæ¤ÏÀ¥¸Í¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢
¡Òº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢»ÊÎá²Ý£³·¸¤ËÃç´Ö¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¤ÈÀ¶Ìî¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï£±·î£³Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤À¡£
