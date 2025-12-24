普段着の下に着用できる「CW-X」アイテムとして展開

株式会社ワコールは24日、着ることで血行を促進し疲労回復できる「＆RECOVERY（アンドリカバリー）」を新たに展開することを発表し、その第一弾として同シリーズからコンディショニングウェアブランド「CW-X」のトップスとタイツを発売した。拡大するリカバリー市場を背景に、着ることで疲労回復をサポートできる“ながらケア”の新習慣を提案していく。

今回登場したのは、長年からだの研究を続けてきたワコールが開発したリカバリーウェア。からだが放出する遠赤外線エネルギーを輻射して血行を促進する特殊繊維を使用しており、一般医療機器（クラスI）の基準を満たしている。運動前後のリカバリーシーンだけでなく、日常生活でも快適に着用できるよう、心地よいフィット感を追求。肌あたりや裾のしめつけ感を軽減し、普段着の下にも着用しやすいアイテムとなっている。

このリカバリーウェアの魅力を伝えるビジュアルには、元陸上競技選手で五輪4大会連続出場の福士加代子さんと、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」の第12代体操のお兄さんとして活躍した福尾誠さんを起用。ともに「Team CW-X（チーム シーダブリュー・エックス）」のメンバーであり、日常的にからだを動かす2人ならではの視点で“日常におけるリカバリーの大切さ”を発信していくという。

24日から発売開始となった「＆RECOVERY」の「CW-X」トップス＆タイツを実際に着用した福士さんは、「とてもはきやすい、動きやすい」「タイツも程よい着圧感で、ずるずると落ちてくることもなさそうです。ラクだし、気軽に着用できる！」と快適な着心地を実感。さらに「私は運動前後だけではなく、仕事でスーツの時にも中に着ようかな」と、日常的に使えるアイテムだと語った。



（THE ANSWER編集部）