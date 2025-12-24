自身のインスタグラムで公開

フィギュアスケートの全日本選手権にアイスダンスで出場した紀平梨花（トヨタ自動車）がインスタグラムを更新。意外なアスリート仲間との“イルミネーションデート”を報告している。

紀平は自身のインスタグラムに「夜は、優利ちゃんとイルミネーションデート」と記して投稿。今季は米ツアーを主戦場にプレーした女子ゴ ルファーの吉田優利との2ショットを公開した。綺麗なイルミネーションが施された木々をバックに頬を寄せ合った。

「今日だけシーズン終わりのご褒美です」と続け、それぞれがスイーツを手にした写真や料理の写真も公開し、「来シーズンに向けて、またがんばります！ たっくさんお話して、次の帰国も会う約束をしたので大満足 また夏にね」と、再会を約束していた。

女子シングルで活躍してきた紀平は今年9月、西山真瑚（しんご、オリエンタルバイオ）とのカップル結成を電撃発表。全日本選手権ではフリーダンス（21日）で、自己ベストの86.97点をマーク。合計も自己ベストの144.41点で4位に入った。



（THE ANSWER編集部）