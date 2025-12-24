TBS系「水曜日のダウンタウン」（水曜、後10・00）の人気企画「名探偵津田 第4話 ～電気じかけの罠と100年の祈り～」完結編が24日、放送される。すでに年末の一大コンテンツと呼べる注目度で、17日に放送された前編は民放公式テレビ配信サービス「TVer」で配信開始後たった6日間で436万再生を突破。これは同サービスでこれまでに配信されたバラエティー番組における「配信開始後8日間の再生数」の歴代最高記録を更新する大記録となった。



【写真】津田が大好きな“理沙ちゃん” 前回は“理奈ちゃん”として津田を翻弄

これまで「配信開始後8日間の再生数」の歴代最高記録は、昨年12月18日放送・TVerで配信された「名探偵津田 第3話 怪盗vs名探偵～狙われた白鳥の歌～完結編」の429万再生で、番組自身が持つ記録を塗り替えた形に。24日の完結編でさらなる記録更新にも期待がかかる。



「名探偵津田」はダイアン・津田篤宏をターゲットにしたドッキリ企画「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画。第4弾となる今回は、恒例の助手役・みなみかわとともに津田が時空を超えた謎に挑む。



