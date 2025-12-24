¡Ú°ìÅ¾¡Û½ÐÄ¥Àè¤Î±ãÀÊ¤Ç¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¼¿¦¤Î°Õ¸þ¢ªÂ³Åê¤òÉ½ÌÀ¡¡ÍÅÄÄ®Ä¹¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¼¤á¤ë³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¡×º´²ì
¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¼¿¦¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿º´²ì¸©ÍÅÄÄ®¤ÎÄ®Ä¹¤¬24Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¤«¤é²ñ¸«¤ò³«¤¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢Ç¤´üËþÎ»¤Þ¤ÇÂ³Åê¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤´üËþÎ»¸å¤ÎÄ®Ä¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º´²ì¸©ÍÅÄÄ®¤Î¾¾Èø²Â¾¼Ä®Ä¹¤Ï¤³¤È¤·9·î¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÌ¾¸Å²°»Ô¤Ë½ÐÄ¥¤·¤¿ºÝ¡¢±ãÀÊ¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤¤¡¢ÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æº£·î¡¢Ä®µÄ²ñ¤ÇÌäÀÕ·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢24Æü¸á¸å4»þ¤´¤í³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯4·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤Þ¤ÇÌ³¤á¤ë°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍÅÄÄ®¡¦¾¾Èø²Â¾¼Ä®Ä¹
¡ÖÇ¯ÅÙ¤¬¤ï¤ê¤Î°ìÈÖË»¤·¤¤¤È¤¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ø¤Îº®Íð¡¢Ä®Ì±¤Îº®ÍðµÄ²ñÂ¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢Ç¤´üËþÎ»¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
Q¼¿¦¤òÅ±²ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£¡×
µëÎÁ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤éÇ¤´üËþÎ»¤Î4·î¤Þ¤ÇÁ´³Û¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢4·î¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢½ÐÇÏ¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£