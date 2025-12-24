¹ÓÌÚÈô±©¡¡ËÜ³ÊÅª»þÂå·à½éÄ©Àï¡ª¡ÖÀï¹ñ»°Âç¶ò¾¤Î°ì¿Í¡×¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëéÃÌ¾À¹Î´¤ò±é¤¸¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹ÓÌÚÈô±©¤¬¡¢Íè½Õ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö±ê¡Ê¤Û¤à¤é¡Ë¤«¤¬¤è¤Ø¡×¡Ê¾¾ÅÄ·½ÂÀ´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¿Í¼Á¤«¤éÅö¼ç¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¾å¤¬¤ê¡¢°¦¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢£²£´ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àï¹ñÂçÌ¾¡¦éÃÌ¾À¹Î´¡Ê¤¢¤·¤Ê¡¦¤â¤ê¤¿¤«¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£À¹Î´¤ò±é¤¸¤ë¹ÓÌÚ¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»þÂå·à¤Ë½éÄ©Àï¡£¡Öº£²ó¤ÏÉð¾Ìò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»¦¿Ø¤äÉñÍÙ¤Ê¤É½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¡¢¼ç±é±Ç²è¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¯À¹Î´¤Î±¿Ì¿¤ò¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸¶ºî¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ËÙ¹¾·½ÇÏ»á¤ÏÀ¹Î´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é¤á¤ÆéÃÌ¾À¹Î´¤È¤¤¤¦Éð¾¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Îø¤Ë¤¦¤Ä¤Ä¤òÈ´¤«¤·£´£°£°Ç¯Â³¤¯Ì¾²È¤òÃÇÀä¤ËÆ³¤¤¤¿¡ØÀï¹ñ»°Âç¶ò¾¤Î°ì¿Í¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»ä¤Ë¤ÏÀ¹Î´¤¬±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤ËÀ¸¤Ñ³¤¯»¶¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤Éð¾¤È¤·¤Æ±Ç¤ê¡¢±Ç²è²½¤Î¹½ÁÛ¤ò²¹¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤âÉð¾¤È¤·¤Æ¤Þ¤ì¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤ÀÀ¹Î´¤Ë¡Ö¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃÇÊÒ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢²ñÄÅ¤ÎÃÏ¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢À¹Î´¤¬¸«¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦É÷·Ê¤ä¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÁÛÁü¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÁÏºî¤ÎÎ¹¤Ç¤·¤¿¡£²ñÄÅ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ê¡Åç¤ÎÉ÷ÅÚ¤Î¤Ê¤«¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À¹Î´¤Îº²¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹ÓÌÚ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢º´ÃÝµÁ½ÅÌò¤Ë¸µÇ·²ð¡¢Èõ¸ýÆüÆà¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢µÈÅÄ¥á¥¿¥ë¡¢¾¾Âç¹ÒÌé¡¢¿ù¹¾Âç»Ö¡¢æÆ¡¢²ÃÆ£¾®²Æ¡¢²Âµ×ÁÏ¡¢µþËÜÀ¯¼ù¡¢ÃæÂ¼Çß¿ý¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£