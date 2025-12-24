¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¶¶²¼Å°»á¤¬ÍèÇ¯¤Î¹ñÀ¯¤òÀê¤¦
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£´Æü¡¢Âçºå¡¦¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸å£±»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÍèÇ¯¤Î¹ñÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¶¶²¼Å°¡É¥º¥ÐÏÀ¤Ã¡ª¡ÉÇ¼¤á£Ó£Ð¡×¤òÂê¤·¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¼Ò²ñ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£À¯³¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»²±¡Áª¤Î»´ÇÔ¤ÇÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤¿£¸·î£¶Æü¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Ë¡Ö¶ÌÌÚºâÌ³Âç¿Ã¡õµÈÂ¼ÁíÌ³Âç¿Ã¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¼¨¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎÆâ³ÕÆþ¤ê¤òÂçÍ½¸À¤·¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ïº£¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤è¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼«Ì±ÅÞ¥µ¥¤¥É¤«¤é½Ð¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÀµÄ¾¡¢ÃÎ»ö¤ò¼¤á¤Æ¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¤È¤¤¤¦À¼¤â¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¡££²¿Í¤ÎÆâ³ÕÆþ¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½¸À¤Ï¡ÖÂç³°¤ì¡×¡£Æ±¶É¤ÎÊÌ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¶ÌÌÚ»á¤¬¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£È¯¸À¤ò¹µ¤¨¤ÆÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¡×¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏ¢Î©¤È¤«¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¡ª¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡ª¡×¤È¡É¼ÙËâ¼Ô°·¤¤¡É¤µ¤ì¤ë»ÏËö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢Âç³°¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢Êý¸þÀ¤Ï´°Á´¤Ë¾õ¶·¤¬¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡Âç¿Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï´°Á´¤Ë³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ç¤¹¤·¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÎ®¤ì¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖËÍ¤é¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤±¤É¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ç¤âË¡Åª¤Ë¤ÏÏ¢Î©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¿Ã¤ò½Ð¤·¤Æ½é¤á¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°Ý¿·¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤âÊÌ¤ËÂç¿Ã¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢¤È¡£¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ç¼¡¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¡¢À¯ºö¼Â¸½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ê°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤Ï¡Ë¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¸À¤¨¤ë¡£Âç¿Ã¤ò½Ð¤¹¤ÈÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÏ¢Î©Í¿ÅÞÆþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ËµÈÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦µ÷Î¥´¶¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡££±·î¤«¤é¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡Ù¶Ì¤ò²¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡£°ìÊý¤Ç¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÉû¼óÅÔË¡°Æ¡£µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ð¤«¤ê¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Éû¼óÅÔË¡°Æ¤¬¤«¤¹¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÂçºåÀ¯¼£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¿´ÇÛ¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£