ÂçÅçËã°á¡ÖMerry Xmas eve¡×¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹TDS¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥Á¥å¥í¥¹¿©¤Ù¤ë¡È¤¢¤¶¤È¡ÉS¤â¸ø³«
¡¡¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÂçÅçËã°á¡Ê38¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖMerry Xmas eve¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Êeve & christmas¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#tds¡×¡Ö#tokyodisneyresort #tokyodisneysea¡×¡Ö#¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ö#christmas¡×¤Èµ¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Á¥å¥í¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¡È¤¢¤¶¤È¡É¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿Æü¡×¤È¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£