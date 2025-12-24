ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡Æ±À¤Âå¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡õÂç¿¹ÆîÊþ¤È¹â¹»»þÂå¤Ê¤É¸ì¤ë
¡¡À¼Í¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING¡Ù(Ëè½µÆüÍËÆü12:00¡Á12:30ÊüÁ÷)¤Ï24Æü¡¢2026Ç¯1·î4Æü¡¢11Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Î¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¤ª¤¸¡ª¡ÉÆ±µéÀ¸¡É¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡õÂç¿¹ÆîÊþ¡¡ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤È3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡3¿Í¤Ï¡¢1·î14Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢¤µ¤é¤ËÆ±À¤Âå¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢2½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡3¿Í¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË22»þ¡ÁÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢È¿Ä®Î´»Ë±é¤¸¤ëµÈ°æÍºÂÀ¡Ê¤è¤·¤¤¡¦¤æ¤¦¤¿¡¿ÄÌ¾Î¥æ¥ó¡Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ±é¤¸¤ëÆ£´¬È¥¡Ê¤Õ¤¸¤Þ¤¡¦¤Ï¤¸¤á¡¿ÄÌ¾Î¥Á¥§¥ó¡Ë¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº±é¤¸¤ëµÆ¸¶µª²ð¡Ê¤¤¯¤Ï¤é¡¦¤¤¹¤±¡¿ÄÌ¾Î¥¥ó¥Ý¡¼¡Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÀ³Ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê3¿Í¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë±Ç²è¸¦µæÉô¤Ç¥«¥ó¥Õ¡¼±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±µéÀ¸¡£
¡¡51ºÐ¤È¤Ê¤ê»°¼Ô»°ÍÍ¤Ë¿ÍÀ¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¢¤ë»ö·ï¤ËÁø¶ø¡£37Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢Ææ¤Î¼ºí©»ö·ï¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÀÄ½Õ¤Îµ±¤¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ä¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤ò¡¢Âç¿¹¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿»þÂå¤ÎÇØ·Ê¤ò¤¨¤°¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤â¤¤¤¤¤·¡¢²ñÏÃ·à¤À¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¡×¡¢È¿Ä®¤Ï¡Ö²áµî¤È¸½ºß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÎÉôÊ¬¤È¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£È¿Ä®·¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¢¤¢¤ì¤Ï¶õµ¤¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±«¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó»£±Æ¸å¤ËÈ¿Ä®¤¬¥í¥±ÃÏ¤ÎÂçÍá¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¤µ¤é¤Ë¶¦±é¤ä»£±Æ¹ç´Ö¤Î¸òÎ®¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶¤¸¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°õ¾Ý¤ÎÈäÏª¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤«¤±¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»»þÂå¤Î¾Ò²ð¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿3¿Í¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÅð¤ßÊ¹¤¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Æ±À¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÇÛ¿®¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÎ¢¥¹¥Ô¡×¤Ë¤âÈ¿Ä®¡¢Âç¿¹¤¬ÅÐ¾ì¡£ÊüÁ÷Æâ¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Æ±À¤Âå¥È¡¼¥¯¤äÎ¢ÏÃ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¤ë¡£
