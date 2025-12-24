RB大宮アルディージャは24日、オーストラリア人GKトム・グローバーが完全移籍で加入することを発表した。



現在28歳で身長197cmのグローバー。トッテナム・ホットスパーの下部組織出身でオーストラリアやスウェーデンのクラブでプレイし、2023年の夏にイングランド2部のミドルズブラに加入。23−24シーズンはリーグ12試合、翌シーズンは7試合出場し、今年9月にクラブとの契約を解除しフリーとなっていた。また世代別のオーストラリア代表にも選出されており、2021年の東京五輪では全3試合に出場した。





なおリリースが発表された本日は同選手の誕生日だという。グローバーは大宮のクラブ公式サイトでコメントを発表。「新シーズンからこのチームに加入できることを、楽しみにしています。最初にRB大宮アルディージャのプロジェクトに参加する話をもらったとき、迷いはありませんでした。クラブのいるべき場所であるJ1昇格という目標達成のため、日々全力を尽くします。NACK5スタジアム大宮でプレーできること、そしてすばらしいファン・サポーターの皆さんにお会いできることを楽しみにしています」