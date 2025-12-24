¡Ú»³ÍÛÆ»¡Û¹â»³¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡Ê¾å¤ê¡Ë¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤ËÌó9.5¥¥í½ÂÂÚ¡Ú¸á¸å4»þÈ¾¸½ºß¡Û
ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê¾å¤ê¡Ë¹â»³¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¥ì¥Ã¥«ーºî¶È¤Î¤¿¤á¼ÖÀþµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¤ß¤ë¡Û»³ÍÛÆ»¡¦¹â»³¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡Ê¾å¤ê¡Ë¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤ËÌó9.5¥¥í½ÂÂÚ¡Ú¸á¸å4»þÈ¾¸½ºß¡Û
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë²¬»³¸©¤ÎÈ÷Á°ICÉÕ¶á¤Þ¤ÇÌó9.5¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¸á¸å4»þÈ¾¸½ºß¡Ë¡£