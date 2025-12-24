ÁèÃ¥Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëFW¥»¥á¥ó¥è¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹»Ø´ø´±¤¬ËÜ²»¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤âµ¯¤³¤ë¡×
¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î»Ø´ø´±¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¤¥é¥ª¥é¤Ï°ÜÀÒ¤Î±½Àä¤¨¤Ê¤¤¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¡Ê25¡Ë¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï16»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹Æ±Áª¼ê¤Ï´Ö¶á¤ËÇ÷¤ë1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤é¤È¤Î´Ø·¸¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥á¥ó¥è¤Ïº£Åß¤ÎÃíÌÜÌÃÊÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¤Ïº£¡¢²æ¡¹¤È°ì½ï¤À¡£Èà¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤À¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤âµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤À¡×
¡Ö¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¿ô»ú¤À¤±¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÌÌ¤Ç¤Í¡×
¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åß¤ÎÆ°¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÐÊý¤¬ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡£¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡¢»ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥ÖÆ±»Î¤Ë¤è¤ëßõÎõ¤ÊÁèÃ¥Àï¤¬¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¥á¥ó¥è¤Îº£Åß¤Îµî½¢¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£