ANA¡¢Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò°ú¤¾å¤²¡¡2·î°Ê¹ßÈ¯·ôÊ¬
Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÀþ¤ÎÇ³ÌýÆÃÊÌÉÕ²Ã±¿ÄÂ¡ÊÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡Ë¤ò2026Ç¯2·îÈ¯·ôÊ¬¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¡£
Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥±¥í¥·¥ó¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤Î2¤«·î´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Î2¤«·î´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç±ß´¹»»¤·¤¿ºÝ¤Î¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ§¼ý¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜÈ¯Ãå¤ÎÊÒÆ»¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ò½ü¤¯²¤ÊÆ¡¦ÃæÅì¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢Àþ¤Ï31,900±ß¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥¤¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àþ¤Ï20,400±ß¡¢¥¿¥¤¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Àþ¤Ï16,300±ß¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥°¥¢¥à¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀþ¤Ï10,500±ß¡¢´Ú¹ñ¤ò½ü¤¯Åì¥¢¥¸¥¢Àþ¤Ï9,400±ß¡¢´Ú¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡Ê¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¡Ë¤Ï3,300±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥ó¥É¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ò½ü¤¯²¤½£¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥æ¡¼¥í¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£°ìÉô¤Î¹ñ¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëÎ¹Äø¤Ç¤ÏÊÌÅÓÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸³Û¡Ê2026Ç¯2·î¡Á3·î¡¿ÆüËÜÈ¯Î¹Äø¡¦ÊÒÆ»¡Ë
´Ú¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡Ê¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¡Ë 3,300±ß
´Ú¹ñ¤ò½ü¤¯Åì¥¢¥¸¥¢ 9,400±ß
¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥°¥¢¥à¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó 10,500±ß
¥¿¥¤¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ 16,300±ß
¥Ï¥ï¥¤¡¦¥¤¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ 20,400±ß
¥Ï¥ï¥¤¤ò½ü¤¯ËÌÊÆ¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦ÃæÅì¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ 31,900±ß