WBC米国打線封じのカギは左投手か　ハーパー参戦表明で左6人のスタメン有力「雄星選ぶしかないやろ」「宮城君抑えて」

来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表の戦力拡充が止まらない。現地時間12月23日はブライス・ハーパー（フィリーズ）が自身のインスタグラムを通じて、参戦を表明。「最後のピース」と言われていた一塁の守備位置が埋まった形だ。

現在33歳のハーパーは、インスタグラムに「15歳のとき、初めて胸に国のカラーを背負った。あの感覚は他では味わえない。今回のWBCで、チームUSAを代表して戦うことを発表できて、本当にワクワクしている」と記し、意欲をみなぎらせた。

過去に2度のMVPに輝いたメジャーを代表するスラッガー。今季は打率.261、27本塁打、75打点、OPS.844を記録し、ナ・リーグ本塁打王と打点王に輝いたカイル・シュワバーとともに、強力フィリーズ打線を引っ張った。

ハーパーの出場表明を受け、米メディア『Talkin’ Baseball 』は公式Xを更新。「米国代表のロースターが埋まりつつある」とつづり、予想布陣を紹介した。以下がラインナップだ。

捕手 両 カル・ローリー

一塁 左 ブライス・ハーパー

二塁 左 ブライス・トゥラング

三塁 左 ガナー・ヘンダーソン

遊撃 右 ボビー・ウィットJr.

左翼 左 コービン・キャロル

中堅 左 ピート・クロウ＝アームストロング

右翼 右 アーロン・ジャッジ

指名 左 カイル・シュワバー