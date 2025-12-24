◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山・芝２０００メートル）追い切り＝２４日、栗東トレセン

ダイナミックに突き進んだ。ラヴェニュー（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は栗東・坂路でジョーカー（２歳未勝利）を２馬身追走。体を大きく使って、パワフルに脚を伸ばした。重馬場だったこともあり、時計は５４秒８―１２秒８と目立たないが、相手には約１馬身半先着。友道調教師は「落ち着きがあるし、体も気持ちも２歳馬とは思えない風格がある」と称賛した。

キャリア２戦目でＧ１挑戦。もちろん壁は高いが、指揮官は「初戦をあの内容で勝ってくれて、期待の方が大きい」と胸を張る。その初戦は５馬身差の圧勝劇。好位追走から早めに抜け出し、後続を寄せ付けなかった。

先週も有馬記念に出走するアドマイヤテラに２馬身先着するなど、状態は抜群。トレーナーは「間隔は空いてないけど、成長している。（中山・芝２０００メートルは）操縦性は高いし、クリアしてほしい」と手応えを示す。大舞台でも、非凡な脚力を見せつける。（水納 愛美）