JRÅì¡¢ÆÍÉ÷Í½Â¬¸þ¾å¤ØAI³èÍÑ¡¡±©±ÛÀþ»ö¸Î¡¢25Æü¤Ç20Ç¯
¡¡2005Ç¯12·î¤Ë»³·Á¸©¤Î±©±ÛÀþ¤Ç¶É½êÅª¤ÊÆÍÉ÷¤Ë¤è¤êÆÃµÞÎó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¡¢5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ï25Æü¤Ç20Ç¯¡£ÆÍÉ÷¤ÎÍ½Â¬¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï»ö¸Î¤ò¶µ·±¤Ë±©±ÛÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤â³èÍÑ¤·¤¿ÃµÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢±¿¹Ôµ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅªÃæÎ¨¤ÏÌó8³ä¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»ö¸ÎÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Í½Â¬ÀºÅÙ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡±©±ÛÀþ¤Ç¤Ïµ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò»È¤¤¡¢µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ëÀÑÍð±À¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÊýË¡¤È¡¢¾å¶õ¤Î±²¤òÃµÃÎ¡¦ÄÉÀ×¤¹¤ë¥É¥Ã¥×¥é¡¼¥ì¡¼¥À¡¼¤ò»È¤¦2¼ïÎà¤ÎÊýË¡¤ÇÆÍÉ÷¤òÍ½Â¬¡£
¡¡20Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò²èÁü²½¤·¡¢AI¤ËÂçÎÌ¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ±²¤ÎÆÃÄ§¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£