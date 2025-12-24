男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため、死去した。７８歳だった。

近大医学部外科学教室（下部消化管部門）の川村純一郎主任教授によると、Ｓ状結腸がんは、大腸がんのうち肛門近くにある直腸の上部「Ｓ状結腸」に発生するがん。大腸がん全体の３〜４割を占め、欧米人に比べてＳ状結腸が長い日本人には多くみられるという。

初期症状として一番多いのが血便で、その次が下痢や便秘などの便通異常。罹患（りかん）の原因としては欧米型の肉を中心とした食生活や高脂肪食、肥満、運動不足、飲酒に加えて高齢化が挙げられる。

Ｓ状結腸がんを含む大腸がんは、ステージ１〜３までは手術で完治する可能性が高いが、ステージ４まで進行すると手術で切除できるケースは２〜３割にとどまる。抗がん剤を含む薬物治療しか手段がなくなれば、５年生存率は約２０％と厳しい状況が待つ。

大腸がんは女性より男性に若干多い傾向だが、川村教授によると「女性のがんによる死亡者の数では一番多い。罹患率１位の乳がんを上回る。決して無視できない」。これまでは６０〜７０代の罹患が中心だったが、近年米国では４０代までの若年性大腸がんが急増。日本でも今後同様に増えていくことが予想されるという。

川村教授は「大腸がんに関しては検診の有用性が証明されている。症状が出てから見つかった人より、検診で見つかった人の方がステージは早期であることが分かっている」と説明。大腸がん検診として行われる「便潜血検査」を、４０歳以上の人に定期的に受診することを勧めている。