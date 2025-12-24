¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¥µ¥ó¥¿¤¬¡È¥È¥Ê¥«¥¤¤È¸Î¶¿¡É¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É½ÐÈ¯¡¡À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡ÄÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤Ø
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ°¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÈ¯¼°¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¸Î¶¿¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉËÌÉô¡¢¥í¥Ð¥Ë¥¨¥ß¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹Â¼¡×¤Ç¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¿¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ø¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é³§¤¬Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤»¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥½¥ê¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¡ª¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¤È°ì½ï¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£