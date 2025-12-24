¡Ú2025Ç¯12·î¡Ûº£½µÈ¯Çä! ¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¿·ºî5¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð
2025Ç¯12·î¤Î¿·ºî5ÉÊ¤Þ¤È¤á(12·î23ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê)
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç12·î23Æü¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ªÊÛÅö¤äÌÍÎà¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Î¿·ºî¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£½µ¤Ï¡¢µû²ð¤Î»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É·Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åß¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×2025Ç¯12·î¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ªÊÛÅö¤äÌÍÎà¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¿·ºî¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¡£²È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¼ê·Ú¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ë¼÷»Ê ¥µ¡¼¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¡×(235.44±ß)
¡Ö¤Þ¤ë¼÷»Ê ¥µ¡¼¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¡×(235.44±ß)
²Á³Ê : 235.44±ß
ÈÎÇäÃÏ°è: Á´¹ñ
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨8%¤Ë¤ÆÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
¡Ö¤Þ¤ë¼÷»Ê ¥µ¡¼¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¡×(235.44±ß)¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¥µ¡¼¥â¥ó¤È¶Ì¤Í¤®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤òÏÂ¤¨¤¿¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¼÷»Ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÌ¤ê¥µ¡¼¥â¥óÐ§¡×(699.84±ß)
¡ÖºÌ¤ê¥µ¡¼¥â¥óÐ§¡×(699.84±ß)
²Á³Ê : 699.84±ß
ÈÎÇäÃÏ°è: Á´¹ñ
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨8%¤Ë¤ÆÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¡ÖºÌ¤ê¥µ¡¼¥â¥óÐ§¡×(699.84±ß)¤Ï¡¢ÄÒ¤±¤À¤ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¥È¥é¥¦¥È¥µ¡¼¥â¥ó¤È¡¢¤Ä¤Ö¤Ã¤³¤òÏÂ¤¨¤¿¥µ¡¼¥â¥ó¥Ï¥é¥¹¤¬ºÌ¤ê¤è¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖßÕ¤ê¤Ë¤·¤ó&¤·¤á»ª¤Ë¤®¤ê6´Ó¡×(429.84±ß)
¡ÖßÕ¤ê¤Ë¤·¤ó&¤·¤á»ª¤Ë¤®¤ê6´Ó¡×(429.84±ß)
²Á³Ê : 429.84±ß
ÈÎÇäÃÏ°è: Á´¹ñ
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨8%¤Ë¤ÆÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
2¼ïÎà¤ÎÀÄµû¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖßÕ¤ê¤Ë¤·¤ó&¤·¤á»ª¤Ë¤®¤ê6´Ó¡×(429.84±ß)¤Ï¡¢ßÕ¤ê¤Ë¤·¤ó¤Ë¤Ï¤Í¤®¤ÈÀ¸Õª¡¢¤·¤á»ª¤Ë¤Ï¹ï¤ßÍ®»Ò¤òÌôÌ£¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¤¤¤¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥¤¡×(170.64±ß)
¡ÖÂç¤¤¤¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥¤¡×(170.64±ß)
²Á³Ê : 170.64±ß
ÈÎÇäÃÏ°è: Á´¹ñ
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨8%¤Ë¤ÆÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
Âç¤¤¤¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Þ¤ë¤´¤È1ËÜ¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡ÖÂç¤¤¤¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥¤¡×(170.64±ß)¤Ï¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÁÚºÚ¥Ñ¥¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡×(194.40±ß)
¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡×(194.40±ß)
²Á³Ê : 194.40±ß
ÈÎÇäÃÏ°è: Á´¹ñ
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨8%¤Ë¤ÆÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡×(194.40±ß)¤Ï¡¢¤È¤í¡Á¤ê¤È¤·¤¿ÎýÆý¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
12·î23ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢³¤Á¯¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¼÷»Ê ¥µ¡¼¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¡ÖºÌ¤ê¥µ¡¼¥â¥óÐ§¡×¡ÖßÕ¤ê¤Ë¤·¤ó&¤·¤á»ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ä¡¢Âç¤¤¤¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥¤¡×¡¢´¨¤¤»þ´ü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê°úÍÑ
