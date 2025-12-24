AKB48¥°¥ë¡¼¥×4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¡¢ÈþµÓ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¸ø³« ¶ä°ÉÊÂÌÚ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö½©¤ÎÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡ÛAKB48¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¥°¥ë¡¼¥×4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¡Ö½©¤ÎÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×¤ÊÈþµÓ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ
ÁÒÌîÈø¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡Ø¤Ê¤ë¥³¥ì¡Ù¶ä°ÉÊÂÌÚ¤Ç»£±Æ¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»¨»ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î»£±Æ»þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£Ã¸¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬¤Î¤¾¤¯¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶ä°ÉÊÂÌÚ¤ÇÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¶ä°ÉÊÂÌÚ¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥óºÇ¹â¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö½©¤ÎÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÒÌîÈø¤Ï2014Ç¯¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥·¥ó¥°¥ë¡Öº¬¤âÍÕ¤âRumor¡×¤Ê¤É¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2024Ç¯3·î¤ËAKB¥°¥ë¡¼¥×4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¥°¥ë¡¼¥×4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¡Ö½©¤ÎÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×¤ÊÈþµÓ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ
¢¡ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¢¶ä°ÉÊÂÌÚ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
