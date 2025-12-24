「お子さまラーメン」が「110円」になるクーポンがもらえる　ラーメンチェーンがキャンペーン開催

「京都北白川ラーメン魁力屋」（以下：魁力屋）は、「アプリ限定お子さまラーメン半額キャンペーン」を2025年12月23日(火)から実施している。開催は2026年1月6日(火)まで。※事前に「ラーメン魁力屋」公式アプリのダウンロードが必要

2005年6月に京都の北白川で誕生した「魁力屋」。現在、全国で171店舗を展開。郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もあるため、老若男女問わず、幅広い層の来店客が訪れる人気のラーメンチェーンだ。

そんな「魁力屋」が「お子さまラーメン半額キャンペーン」を実施中だ。「ラーメン(並)」または「ラーメン(大)」を注文すると、「お子さまラーメン」が110円(税込)になるクーポンがもらえる。さらに、「お子さまラーメン」は、「おもちゃ」もしく「お菓子」付きだという。

「お子さまラーメン」が100円になるクーポンがもらえる

＜お子さまラーメン半額キャンペーン＞

・開催期間

2025年12月23日(火)〜2026年1月6日(火)

・開催店舗

ラーメン魁力屋全店舗（店舗情報を確認）

・開催内容

ラーメン(並)またはラーメン(大)の注文で「お子さまラーメン ミニラーメン(しょうゆ味)」が半額、税込110円になるクーポンを配布。1枚で注文の「お子さまラーメン」がすべて半額になる。

※事前に「ラーメン魁力屋」公式アプリのダウンロードが必要

※おまけ（おもちゃ又はおかし）は店舗によって異なる

・対象条件

小学生（12才）以下が対象

※店内飲食のみ対象

※「お好きなラーメン割引券」は「お子さまラーメン・お子さまセット」には使用不可

※店舗の運営状況などにより変更する可能性がある

※最新情報はHPにて掲載