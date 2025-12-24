ドラマ「修仲」簡秀吉・藤本洸大・原因は自分にある。桜木雅哉の“プライベート”動画公開 口パクにも注目集まる「両片思いすぎる」「レア」
【モデルプレス＝2025/12/24】12月20日に最終話を迎えたABCテレビのドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」の公式TikTokが、12月23日までに更新された。俳優の簡秀吉と藤本洸大、原因は自分にある。の桜木雅哉と藤本のプライベート動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気BL俳優「レアすぎる」プライベート
投稿では「プライベートの2人から提供いただきました」とつづり、簡と藤本、桜木と藤本、それぞれのペアによる2本の動画を公開。簡と藤本の動画では、至近距離で見つめ合った後に思わず照れ笑いを浮かべる、仲睦まじい様子を披露している。また、藤本が音源に合わせてしている口パクが、「ねぇ、渡会って俺のこと、好きなの？」とドラマで渡会紬嵩役を演じた簡に向かって言っているようにも見える。
一方、桜木と藤本の動画では、4人組ロックバンド・ねぐせ。の楽曲「織姫とBABY」に合わせて、息の合ったペアダンスをキュートに踊る姿を見せた。
この投稿に、ファンからは「レアすぎる」「供給ありがたい」「洸大くん口パクで『渡会』って言ってる？」「両片思いすぎる」「どっちのペアも最高」「見つめ合って照れてるの尊い」「雅哉くんと藤本くんの同い年コンビ可愛い」「ドラマ終わっても仲良しなの見られて幸せ」など、多くの声が寄せられている。（modelpress編集部）
