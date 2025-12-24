女優イ・ミンジョン、夫イ・ビョンホンとの実体験を想起？「クリスマスの予約、なぜ事前にしなかったの」

女優イ・ミンジョンが、クリスマスを控えてリアルな演技を披露した。

去る12月23日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」には、「この動画を彼氏に共有してください*いなければお父さんにでも」という動画が公開された。

イ・ミンジョンはクリスマスを控え、ステーキとほうれん草のクリームグラタンのレシピを紹介した。

（写真＝YouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」）

彼女は、このコンテンツを準備した理由として、「男性の方だけ見て。男性が急にデートの予約をしようとすると、クリスマスはすでにいっぱいになっている。どこにも行くところがない。そこで相手は『なぜ事前に予約しなかったの？』と言う」と説明し、自分の経験であるかのように臨場感溢れる演技を披露した。

続けて、イ・ミンジョンは「男性が今すぐ簡単にできる（料理を準備した）」と付け加えた。

彼女はあっという間に2種類の料理を完成させ、自分が作った料理を食べながら「美味しい」「きれいな料理」と評した。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子〜Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。