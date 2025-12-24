¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤Î&TEAM¡¦¥Ï¥ë¥¢¡¢Çú¥¤¥±¼«»£¤êSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÚPHOTO¡Û
&TEAM¤Î¥Ï¥ë¥¢¤¬¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥¬¥Í¤Î»Ò¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ï¥ë¥¢
¥Ï¥ë¥¢¤Ï12·î23Æü¡¢&TEAM¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥Õ¥¡¡¼ÉÕ¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢¼«»£¤ê¤¹¤ë¥Ï¥ë¥¢¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¤Ë¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦Á´Éô¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¿ä¤·¤¬Âº¤¤¡×¡ÖÈþ·Á¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥ë¥¢¤¬½êÂ°¤¹¤ë&TEAM¤Ï¡¢12·î30Æü¤ËTBS·Ï¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡¢12·î31Æü¤Ë¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£