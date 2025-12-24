山田化学、「ミニチュア ロケットランチャー/ガトリングガン」が100円均一ショップで発売
【ミニチュア ロケットランチャー/ガトリングガン】 発売中 価格：各110円
山田化学は、ミニチュアキット「ミニチュア ロケットランチャー/ガトリングガン」を全国の100円均一ショップにて販売している。価格は各110円。
本商品は同社ミニチュアガンシリーズの新商品で、「ロケットランチャー」、「ガトリングガン」を商品化したもの。
ロケットランチャーは組み立て方によって発射後の弾頭と、持ち運び時の弾頭を作ることができる。また、ガトリングガンは大ボリュームで、1/12スケールより少し大きめの設計になっているため、デフォルメされたフィギュアなどにも使用できる。
新商品のお知らせ- 山田化学株式会社 (@yamada_kagaku) December 24, 2025
▶︎ミニチュア ロケットランチャー/ガトリングガン
人気のミニチュアガンシリーズに「ロケットランチャー」と「ガトリングガン」が登場！
フィギュアに持たせて遊んだり、飾って楽しむのも◎… pic.twitter.com/4lDoTk8z6o
