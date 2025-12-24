【ミニチュア ロケットランチャー/ガトリングガン】 発売中 価格：各110円

山田化学は、ミニチュアキット「ミニチュア ロケットランチャー/ガトリングガン」を全国の100円均一ショップにて販売している。価格は各110円。

本商品は同社ミニチュアガンシリーズの新商品で、「ロケットランチャー」、「ガトリングガン」を商品化したもの。

ロケットランチャーは組み立て方によって発射後の弾頭と、持ち運び時の弾頭を作ることができる。また、ガトリングガンは大ボリュームで、1/12スケールより少し大きめの設計になっているため、デフォルメされたフィギュアなどにも使用できる。

